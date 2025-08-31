Павел Василенко

В центральном матче третьего тура АПЛ Ливерпуль на «Энфилде» минимально победил Арсенал – 1:0.

Уже на старте игры «канониры» понесли потерю: на 4-й минуте из-за травмы поле покинул Вильям Салиба. В первом тайме обе команды имели шансы отличиться – опасно били Гакпо и Ван Дейк у Ливерпуля и Мадуэке, Тимбер и Калафиори у гостей, однако счет остался нулевым.

После перерыва хозяева добавили в атаке. На 60-й минуте мяч в сетку отправил Уго Эките, но гол отменили из-за офсайда. Тем не менее, красные продолжали давить, и на 83-й минуте добились своего.

После фола Субименди за 30 метров от ворот к мячу подошел Доминик Собослаи и блестящим ударом со штрафного принес Ливерпулю победу.

После трех туров Ливерпуль остается единственной командой АПЛ с 100% результатом и уверенно возглавляет таблицу. Арсенал с 6 очками идет третьим. В следующем туре команда Арне Слота сыграет на выезде с Бернли, тогда как «канониры» примут дома Ноттингем Форест.

АПЛ, 3-й тур

Ливерпуль – Арсенал – 1:0

Гол: Собослаи, 83.