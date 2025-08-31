Сергей Стаднюк

Последний день лета 2025 года может стать знаковым для украинского футбола. Но сначала в воскресенье, 31 августа, состоятся местные баталии. Динамо примет Полесье, а Шахтёр – Александрию. Если бы это был прошлый сезон, то это был бы игровой день мечты. Однако фактически борьба ожидается лишь в одном матче из этих двух. «Горожане» под руководством Кирилла Нестеренка проиграли абсолютно все поединки в сезоне. И вряд ли отсутствие Георгия Судакова, который перешел в Бенфику, помешает «шахтёрам». В ещё одной игре ЛНЗ примет Верес.

13:00 | ЛНЗ – Верес. Прямая трансляция

18:00 | Шахтёр – Александрия. Прямая трансляция

15:30 | Динамо – Полесье. Прямая трансляция

В рамках четвертого тура Первой лиги самыми интересными сегодня станут два матча. Подолье примет Ингулец, а тернопольская Нива сыграет с Агробизнесом.

14:30 | Подолье – Ингулец. Прямая трансляция

17:00 | Нива Тернополь – Агробизнес. Прямая трансляция

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги состоится центральный матч всего начала сезона в Европе. Действующий чемпион Ливерпуль примет Арсенал украинца Александра Зинченко, который в прошлом сезоне финишировал вторым. Этот матч, а также противостояние Брайтона с Манчестер Сити и Астон Виллы с соперником Динамо Кристал Пэлас покажет линейный канал Setanta Sports.

16:00 | Брайтон – Манчестер Сити. Прямая трансляция

18:30 | Ливерпуль – Арсенал. Прямая трансляция

21:00 | Астон Вилла – Кристал Пэлас. Прямая трансляция

Во втором туре немецкой Бундеслиги обновлённая дортмундская Боруссия примет берлинский Унион. Этот матч покажет линейный канал Setanta Sports +.

18:30 | Боруссия Дортмунд – Унион. Прямая трансляция

Лидеры сыграют и в испанской Ла Лиге. В рамках третьего тура Вильярреал на выезде сыграет с Сельтой, а Бетис в суперматче примет Атлетик из Бильбао. Вишенкой на торте станет игра Барселоны, которая встретится с другим участником еврокубков от Испании Райо Вальекано.

18:00 | Сельта – Вильярреал. Прямая трансляция

20:00 | Бетис – Атлетик. Прямая трансляция

22:30 | Райо Вальекано – Барселона. Прямая трансляция

Во французской Лиге 1 состоятся два интересных противостояния. Монако примет Страсбур украинца Эдуарда Соболя, который недавно наконец-то вышел на поле в этом сезоне. Центральным же станет дерби Олимпиков с Лиона и Марселя.

18:15 | Монако – Страсбур. Прямая трансляция

21:45 | Лион – Марсель. Прямая трансляция

В Италии Ювентус на выезде проэкзаменует Дженоа украинца Руслана Малиновского. Соперник Динамо в Лиге конференций Фиорентина сыграет с другими туринцами. Вице-чемпион Интер примет Удинезе, а Лацио встретится с Вероной.

19:30 | Дженоа – Ювентус. Прямая трансляция

19:30 | Торино – Фиорентина. Прямая трансляция

21:45 | Интер – Удинезе. Прямая трансляция

21:45 | Лацио – Верона. Прямая трансляция

Уже сегодня полузащитник сборной Украины Георгий Судаков может дебютировать за Бенфику. Накануне хавбек перешел из Шахтера в аренду с обязательством выкупа. Более того, в матче чемпионата Португалии с Алверкой ожидается выход его бывшего одноклубника Анатолия Трубина.

20:00 | Алверка – Бенфика. Прямая трансляция