Французский центральный защитник Ливерпуля Ибраима Конате проводит последние месяцы по действующему контракту, после чего его будущее в клубе остается неопределенным.

В настоящее время 26-летнего игрока связывают с мадридским Реалом, который ранее не проявлял активности по данному трансферу, но уже зимой решил сделать шаг к подписанию защитника. По информации журналиста Николо Скиры, Реал предложил Конате контракт до 2031 года и стороны ведут переговоры об условиях сделки.

Отмечается, что Ибраима уже отказался от более выгодных финансовых предложений из Саудовской Аравии. В нынешнем сезоне Конате провел 31 матч и забил два гола.

Ранее сообщалось, что Реал заинтересовался звездным полузащитником Манчестер Сити.