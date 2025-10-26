Павел Василенко

Ливерпуль готовится к жизни после Мохамеда Салаха. Руководство клуба внимательно следит за вингером Ньюкасл Юнайтед Энтони Гордоном, которого рассматривают как стратегического преемника египетской суперзвезды.

Хотя Салах остается ключевой фигурой атаки, на «Энфилде» понимают: его лучшие годы позади, а будущее – под вопросом. Именно поэтому трансферная политика красных направлена на поиск молодых британских талантов, и Гордон идеально подходит под этот профиль.

Как сообщают британские СМИ, скауты Ливерпуля уже несколько раз наблюдали за 24-летним футболистом в матчах АПЛ. Впрочем, сделка будет непростой: Ньюкасл считает Гордона ключевым игроком и не намерен отпускать его дешево.

Финансовый фактор может сыграть на руку мерсисайдцам. Если «сороки» окажутся под давлением правил финансовой устойчивости, клуб может рассмотреть продажу – и тогда Ливерпуль попытается воспользоваться шансом.

По данным британских СМИ, переход может состояться зимой, но более вероятно – летом 2026 года, когда окончательно определится будущее Салаха.