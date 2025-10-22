Ливерпуль рассматривает нападающего Борнмута Антуана Семеньо как возможную долгосрочную замену своему лидеру атаки Мохаммеду Салаху. По информации Goal, мерсисайдцы намерены оформить трансфер уже в зимнее трансферное окно.

Интерес к 24-летнему форварду сборной Ганы усилился после того, как стало известно о пункте в его контракте с Борнмутом, который предусматривает фиксированную сумму выкупа.

Разговоры о поиске преемника для Салаха активизировались на фоне его неожиданного спада результативности. Египтянин остается ключевым игроком клуба с 2017 года, однако руководство уже работает на перспективу, подыскивая варианты обновления и усиления линии атаки.

Антуан Семеньо перешел в Борнмут из Бристоль Сити в январе 2023 года и быстро стал одним из ведущих футболистов команды. Его скорость, дриблинг и игра на правом фланге делают его стиль похожим на Салаха.

В этом сезоне Семеньо провел 8 матчей в АПЛ, записав на свой счет 6 голов и 3 результативные передачи, притом дважды он отличился именно в игре против Ливерпуля.

Ранее сообщалось, что Клопп может вернуться в Ливерпуль.