Павел Василенко

Похоже, эпоха Мохамеда Салаха в Ливерпуле подходит к концу. Египетский вингер удалил все упоминания о клубе со своих страниц в соцсетях – фото в форме красных исчезли, а на смену им появились личные снимки и нейтральные фотографии.

Как сообщает Goal, этот шаг произошел всего через день после того, как главный тренер Ливерпуля Арне Слот оставил Салаха вне стартового состава в матче Лиги чемпионов против Айнтрахта (Франкфурт).

Сезон для 32-летнего вингера начался неудачно: меньше голов, меньше ассистов и заметное падение формы. Это и привело к неожиданному решению тренера – посадить Салаха на скамейку запасных, чего раньше почти не случалось.

Фанаты уже активно обсуждают в соцсетях возможный уход звезды с «Энфилда».