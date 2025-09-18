Звезда Ливерпуля Мохамед Салах догнал украинскую легенду Андрея Шевченко по количеству голов в Лиге чемпионов УЕФА. В матче первого тура против Атлетико (3:2) египтянин забил свой 48-й мяч в турнире.

Уже на 6-й минуте встречи Салах поразил ворота соперника, а до этого на 4-й минуте отметился голевой передачей. Таким образом он стал первым игроком Ливерпуля, которому удалось сделать ассист и забить гол в дебютные шесть минут поединка Лиги чемпионов.

Теперь в списке лучших бомбардиров ЛЧ с 48 голами Салах делит место с Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. При этом египтянин достиг этой отметки за 89 матчей, тогда как Шевченко понадобилось 100 игр, а Ибрагимовичу — 124.

Абсолютным рекордсменом турнира остается Криштиану Роналду, который забил 140 мячей в 183 встречах. В общей сложности в Лиге чемпионов Салах сыграл 89 матчей, набрав 68 очков по системе гол+пас (48 голов и 20 результативных передач).