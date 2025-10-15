Павел Василенко

Ливерпуль намерен подписать новое спонсорское соглашение, которое может установить рекорд Английской Премьер-лиги. Срок действия текущего спонсора клуба Standard Chartered истекает летом 2027 года, но банк может продлить соглашение, если он сравняется с предложением другого участника торгов.

The Sun утверждает, что обе стороны могут вскоре договориться о новом соглашении, но это не означает, что Ливерпуль также не рассматривает другие варианты, в частности от банков-конкурентов.

Standard Chartered присутствует на футболках Ливерпуля с 2010 года. Согласно действующему соглашению, клуб с «Энфилда» будет получать от банка 50 миллионов фунтов стерлингов в год. Однако клуб потребует 70 миллионов фунтов стерлингов в год, и The Sun утверждает, что это достижимая цель. Если они подпишут контракт на таких условиях, Ливерпуль побьет рекорд АПЛ по этому показателю.

Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити в настоящее время получают по 60 миллионов фунтов стерлингов в год от Snapdragon и Etihad Airways соответственно.