Наставник Ливерпуля Арне Слот прокомментировал неудачу команды в поединке с Челси (1:2) в рамках седьмого тура АПЛ, подчеркнув, что после перерыва его игроки держали инициативу на поле.

«На поле были две очень хорошие команды. К сожалению для нас, в единственном опасном моменте в первом тайме соперник попал в девятку. Мы создали три хорошие возможности, но в целом игра выглядела равной.

Мы очень хорошо начали второй тайм, и не было ничего удивительного в том, что мы сравняли счет. В последние 15 минут игра шла от ворот до ворот, моменты были и у нас, и у них. В итоге пропустили на последней минуте.

Доминирующей командой были мы, но в конце могли забить обе стороны — обе много раз входили в штрафную площадь. Сейчас детали складываются не в нашу пользу, поэтому нужно работать еще усерднее, чтобы не зависеть от таких моментов. Челси и Кристал Пэлас — это соперники, которые ставят перед тобой много вопросов», — сказал Слот.