Английский Ливерпуль столкнулся с проблемами на правом фланге обороны и нуждается в усилении уже до закрытия зимнего трансферного окна.

В качестве возможного решения рассматривается нидерландский защитник миланского Интера Дензел Думфрис. 29-летний футболист недавно сменил агента, что может ускорить его возможный выход из «нерадзурри» в ближайшее время.

Ливерпуль видит в этом шанс и готов вести переговоры активно и решительно. Интер оценивает трансфер в 25 миллионов евро, контракт Думфриса с итальянским клубом действует до 2028 года.

В текущем сезоне из-за травм защитник провел всего 15 матчей и забил три гола. Ранее сообщалось, что Ливерпуль после матча Лиги чемпионов остался без правых защитников.