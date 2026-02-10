Слот — о возможном непопадании Ливерпуля в ЛЧ: «Произойдет катастрофа»
Специалист осознает ужасные последствия
около 2 часов назад
Арне Слот/фото: Ливерпуль
Главный тренер Ливерпуля Арне Слот прокомментировал цели команды на заключительную часть сезона.
Наставник подчеркнул, что для клуба любое место в турнирной таблице АПЛ ниже зоны Лиги чемпионов будет рассматриваться как провал.
«Это будет неприемлемо, если Ливерпуль не выйдет в Лигу чемпионов. Я это понимаю. Это будет неприемлемый сезон для нас. В таблице все довольно плотно, но нельзя допускать кризисных периодов. Для клуба в плане финансов без ЛЧ произойдет катастрофа, это будет невероятное влияние на Ливерпуль», – сказал Слот для Athletic.
