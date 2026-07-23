Павел Василенко

Центральный защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный может сменить клуб уже в конце летнего трансферного окна. По информации источника, серьезный интерес к 22-летнему украинцу проявляет Ливерпуль, который внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста.

Мерсисайдцы пока не форсируют переговоры, однако готовы активизировать работу над потенциальным трансфером ближе к закрытию окна, если для этого сложатся благоприятные условия. В клубе считают, что Забарный полностью соответствует требованиям к центральному защитнику, которого команда ищет для усиления обороны.

❗👀 One to keep an eye on later in the window... Ilya Zabarnyi ticks plenty of boxes for Liverpool if the opportunity arises. 🔴 #LFC@DaveD0106 & @davidlynchlfc on Media Matters pic.twitter.com/JQwFIOvMMe — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) July 22, 2026

Украинец уже зарекомендовал себя на высшем уровне европейского футбола. В прошлом сезоне вместе с ПСЖ он завоевал сразу четыре престижных трофея — выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.