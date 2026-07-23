Ливерпуль нацелился на Забранного. Украинцу готовят громкий переход.
Футболист может вернуться в АПЛ
около 1 часа назадПодписаться в
Центральный защитник сборной Украины и ПСЖ Илья Забарный может сменить клуб уже в конце летнего трансферного окна. По информации источника, серьезный интерес к 22-летнему украинцу проявляет Ливерпуль, который внимательно следит за ситуацией вокруг футболиста.
Мерсисайдцы пока не форсируют переговоры, однако готовы активизировать работу над потенциальным трансфером ближе к закрытию окна, если для этого сложатся благоприятные условия. В клубе считают, что Забарный полностью соответствует требованиям к центральному защитнику, которого команда ищет для усиления обороны.
Украинец уже зарекомендовал себя на высшем уровне европейского футбола. В прошлом сезоне вместе с ПСЖ он завоевал сразу четыре престижных трофея — выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок страны и Межконтинентальный кубок ФИФА.
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