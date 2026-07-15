Павел Василенко

Полузащитник Пари Сен-Жермен Фабиан Руис, партнер украинца Ильи Забарного по клубу, продолжает устанавливать уникальное достижение в составе сборной Испании. После победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира его беспроигрышная серия за национальную команду стала ещё длиннее.

В матче против французов Руис вышел в стартовом составе. Это был его третий старт на текущем мундиале после поединков с Кабо-Верде и Бельгией. В других встречах полузащитник преимущественно выходил на замену, в частности против Австрии и Португалии.

Успешная игра в последних матчах значительно повысила его шансы начать финал с первых минут. Если это произойдет, поединок станет для Руиса юбилейным, 50-м в футболке сборной Испании.

Его статистика впечатляет: в 49 предыдущих матчах за национальную команду испанцы ни разу не проиграли. За это время сборная одержала 34 победы и 15 раз сыграла вничью. В финале чемпионата мира Испания встретится с победителем пары Англия – Аргентина.