Ливерпуль проявляет интерес к нападающему мадридского Атлетико Александеру Серлоту, сообщает TEAMtalk.

По данным источника, английский клуб ищет центрального форварда на замену Александеру Исаку, который выбыл из-за серьезной травмы. 30-летний норвежец должен временно закрыть позицию до возвращения шведа. Пока неясно, будет ли это аренда или полноценный трансфер.

Текущий контракт Серлота с Атлетико действует до 30 июня 2028, а его рыночная стоимость по версии Transfermarkt составляет 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Александр Серлот провел за мадридский клуб 22 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль определился с кандидатом на замену Исаку.