Центральный полузащитник ПСЖ Жоау Невеш привлек внимание Ливерпуля, который, по данным Fichajes, готов рассмотреть его приобретение за рекордные для клуба 160 миллионов евро.

21-летний португалец проводит блестящий сезон и в настоящее время является лучшим бомбардиром парижской команды. В чемпионате Франции и Лиге чемпионов он забил шесть голов в девяти матчах.

Контракт Невеша с ПСЖ действует до середины 2029 года, а Transfermarkt оценивает футболиста в 90 миллионов евро.

Если Ливерпуль решится на сделку, трансфер может стать крупнейшим в истории английского клуба. Напомним, сейчас рекордная сумма, уплаченная мерсисайдцами, составляет 145 млн. евро, столько стоил переход Александра Исака из Ньюкасла.