Главный тренер Шахтера Арда Туран ответил на вопросы журналистов накануне встречи Лиги конференций против Шемрок Роверс в Ирландии.

«Я не хочу говорить о негативе. Прежде всего хочу поблагодарить своих игроков. Мы добирались сюда 16 часов. Шестнадцать часов! Да, кондиционер, автобус, самолёт – всё было замечательно. Но мы здесь после 16 часов пути. Для футбольной команды это очень тяжело. Мы проведём тренировку, но это будет особая тренировка, потому что после 16 часов это действительно очень сложно.

Если вы спросите меня, я могу назвать сотню негативных моментов, но мы ищем позитив. Также я хочу обратиться ко всем мировым лидерам — Трампу, возможно, Путину, возможно, Эрдогану, возможно, Зеленскому: сейчас детям очень трудно. Сейчас они учат детей тому, каким является мир, возможно, думают о Марсе, о других вещах. Но сейчас не время для войны.

Если ты проведёшь одну ночь в Киеве, ты не сможешь говорить о футболе. Но эти люди – они это делают. Я очень их уважаю. Я люблю украинцев, люблю своих игроков. Выиграют они или проиграют – для меня это не проблема. Я рядом с ними. Я чувствую себя украинцем, это моя семья. Вот о чём я хочу говорить, потому что для меня это очень эмоционально», – сказал Туран.