«Ливерпуль» оправился после серии неудач на «Энфилде»
Чемпион Англии наконец прервал черную полосу
25 минут назад
Ливерпуль и Астон Вилла закрывали программу субботы 10-го тура АПЛ. Матч на «Энфилде» завершился со счетом 2:0.
Серия из четырех подряд поражений в чемпионате прервалась при поддержке родных трибун. Победу Ливерпулю обеспечили голы в каждом из таймов.
В конце первого тайма хозяева вышли вперед после того, как голкипер Астон Виллы Мартинес допустил кричащую ошибку. Чемпион мира-2022 подарил мяч Салаху в стадии билд-апа, и египтянин первым же касанием отправил мяч в ворота гостей из Бирмингема.
После перерыва Ливерпуль сумел увеличить преимущество, когда Гравенберх откликнулся на передачу Мак Алистера. Нидерландец протянул мяч до границы штрафной и после рикошета, который дезориентировал Мартинеса, мяч влетел в ворота Астон Виллы.
АПЛ. 10 тур
Ливерпуль - Астон Вилла 2:0
Голы: Салах, 45+1, Гравенберх, 58
Благодаря этой победе Ливерпуль поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, приблизившись к Борнмуту, который имеет матч в запасе. Астон Вилла осталась на 11-м после 10 сыгранных матчей.
Аналитический портал спрогнозировал итоговую турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26.