Ливерпуль и Астон Вилла закрывали программу субботы 10-го тура АПЛ. Матч на «Энфилде» завершился со счетом 2:0.

Серия из четырех подряд поражений в чемпионате прервалась при поддержке родных трибун. Победу Ливерпулю обеспечили голы в каждом из таймов.

В конце первого тайма хозяева вышли вперед после того, как голкипер Астон Виллы Мартинес допустил кричащую ошибку. Чемпион мира-2022 подарил мяч Салаху в стадии билд-апа, и египтянин первым же касанием отправил мяч в ворота гостей из Бирмингема.

После перерыва Ливерпуль сумел увеличить преимущество, когда Гравенберх откликнулся на передачу Мак Алистера. Нидерландец протянул мяч до границы штрафной и после рикошета, который дезориентировал Мартинеса, мяч влетел в ворота Астон Виллы.

АПЛ. 10 тур

Ливерпуль - Астон Вилла 2:0

Голы: Салах, 45+1, Гравенберх, 58

Благодаря этой победе Ливерпуль поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, приблизившись к Борнмуту, который имеет матч в запасе. Астон Вилла осталась на 11-м после 10 сыгранных матчей.

