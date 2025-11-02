Тоттенхэм и Челси выяснили отношения в северо-западном дерби.
Все решил один гол
40 минут назад
Фото - Getty Images
Тоттенхем в центральном матче 10 тура АПЛ дома принимал Челси. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:1.
Ключевым эпизодом матча стал единственный забитый гол в исполнении гостей. Жоао Педро на 34-й минуте, бразильский новичок воспользовался передачей Кайседо, который благодаря своей настойчивости несколько раз оказывал давление на игроков Тоттенхема.
Во второй половине игры Челси играл по результату, держа в уме выездной матч против Карабаха в ЛЧ. В этот вечер у Тоттенхема не было много моментов, тогда как гости упустили несколько возможностей увеличить свое преимущество.
АПЛ. 10 тур
Тоттенхем - Челси 0:1
Гол: Жоао Педро, 34
Аналитический портал спрогнозировал итоговую турнирную таблицу АПЛ сезона 2025/26.