Тоттенхем в центральном матче 10 тура АПЛ дома принимал Челси. Матч в Лондоне завершился со счетом 0:1.

Ключевым эпизодом матча стал единственный забитый гол в исполнении гостей. Жоао Педро на 34-й минуте, бразильский новичок воспользовался передачей Кайседо, который благодаря своей настойчивости несколько раз оказывал давление на игроков Тоттенхема.

Во второй половине игры Челси играл по результату, держа в уме выездной матч против Карабаха в ЛЧ. В этот вечер у Тоттенхема не было много моментов, тогда как гости упустили несколько возможностей увеличить свое преимущество.

АПЛ. 10 тур

Тоттенхем - Челси 0:1

Гол: Жоао Педро, 34

