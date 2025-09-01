Павел Василенко

Трансферная сага лета наконец завершена – Александер Исак официально на пороге перехода в Ливерпуль! Вечерняя футбольная среда потрясена сенсацией: красные выиграли борьбу за шведского нападающего, который покидает Ньюкасл.

Клуб согласился продать звезду за рекордные 150 миллионов евро, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сам футболист уже давно согласовал личные условия контракта с мерсисайдцами – теперь его ждут медицинские тесты и подписание соглашения.

Исак заставил «сорок» пойти на сделку после конфликта с руководством и попытки самостоятельно приблизить трансфер. В итоге ему удалось добиться своего, а Ливерпуль получил еще одного суперфорварда.

Этот трансфер станет самым дорогим в истории Английской Премьер-лиги. И это уже второй рекорд красных этим летом – ранее они выложили 125 миллионов за Флориана Вирца из Байера.