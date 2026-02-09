Напередодні Ливерпуль на своем поле потерпел поражение от Манчестер Сити в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

Решающий гол в конце встречи забил форвард гостей Эрлинг Холанд, реализовав пенальти на 90+10-й минуте. В результате красные пропустили мяч в добавленное время и уступили сопернику.

Этот случай стал уже четвертым в текущем сезоне, когда команда Арне Слота проигрывает матч после пропущенного гола в добавленное время. Как сообщает SkySport, по этому негативному показателю Ливерпуль сравнялся с рядом других клубов.

Ранее подобный антирекорд фиксировался у Уотфорда в сезонах 2017/18 и 2021/22, у Вест Хэма в кампании 2021/22, а также у Саутгемптона в сезоне 2024/25 - все эти команды также по четыре раза за сезон уступали, пропуская решающие мячи.