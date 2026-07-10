Павел Василенко

Пресс-служба ЛНЗ сообщила о подписании контракта с нигерийским форвардом словацкого Тренчина Коди Дэвидом.

Официальных подробностей о условиях трансфера не приводится, однако, по информации портала Transfermarkt, Дэвид подписал контракт до 30 июня 2029 года.

25-летний Дэвид является воспитанником английского Эвертона и играл за команды клуба U-18 и U-23. Он также отдавался в аренду в местные Шеффилд Уэнсдей и Аккрингтон и шотландские Гамильтон и Рейт Роверс.

Далее нигериец выступал за финский Мариехамн, а в январе этого года присоединился к Тренчину.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

ЛНЗ в прошлом сезоне впервые в истории завоевал серебряные медали чемпионата и во втором квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с бельгийским Гентом (23 и 30 июля).