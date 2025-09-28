ЛНЗ и Кривбасс не смогли забить, сыграв в «сухую» ничью
Команды поделили очки
около 15 часов назад
ЛНЗ - Кривбасс/фото: Кривбасс
ЛНЗ и Кривбасс завершили матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги вничью, обменявшись незасчитанными мячами.
Во втором тайме после розыгрыша стандарта гости отправили мяч в сетку усилиями Вильвальда, но VAR аннулировал результативный удар защитника Кривбасса из-за толчка Пасича.
Хозяева также могли вырвать победу: в одной из атак Проспер Оба отправил мяч в ворота, однако был вне игры в момент передачи.
Итог встречи – ничейный результат, который не позволил определить сильнейшего.
Украинская Премьер-лига, седьмой тур
ЛНЗ - Кривбасс - 0:0