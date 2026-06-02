ЛНЗ не интересуется легионером Кривбаса
В клубе сделали четкое заявление
около 5 часов назад
Генеральный директор черкасского ЛНЗ Василий Каюк в интервью сайту Футбол 24 опроверг слухи о трансфере форварда-легионера Карлоса Парако, который сейчас выступает за Кривбасс.
«Мы не заинтересованы в Карлосе Парако. Он к нам не перейдет, и никаких переговоров с Кривбассом мы не ведем. Если же говорить в целом о легионерах, то, конечно, мы ведем переговоры как с игроками из Украины, с украинского рынка, так и с футболистами из европейских чемпионатов, – сказал Каюк.
В сезоне 2025/26 Карлос Парако провёл 30 матчей за Кривбасс во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи.
Контракт футболиста с криворожским клубом действителен до 30 июня 2030 года.
Ранее была информация, что полузащитник Кривбасса Андрусв Араухо попал в сферу интересов клуба французской Лиги 1.