Бразильский Флуминенсе анализировал возможность возвращения в команду нападающего донецкого Шахтера Каунана Элиаса. Представители клуба вышли на связь с окружением футболиста, чтобы узнать его позицию по поводу потенциального трансфера, сообщает инсайдер Экрем Конур.

Однако сам форвард пока не рассматривает смену клуба. Каунан Элиас считает, что возвращение в чемпионат Бразилии на данном этапе карьеры является преждевременным и намерен продолжать свое развитие в европейском футболе.

Несмотря на это, Флуминенсе не отказывается от интереса к своему бывшему игроку и внимательно следит за его прогрессом, оставляя вопрос возможного возвращения открытым.

Напомним, Шахтер оформил трансфер Каунана Элиаса из Флуминенсе в феврале 2025 года. В текущем сезоне бразильский нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

Также, Каунаном Элиасом интересуются ведущие европейские клубы.