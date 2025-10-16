Сергей Стаднюк

В матче восьмого тура УПЛ против ЛНЗ Шахтер установил свой сезонный максимум контроля мяча — 73,7%. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошлом сезоне горняки дважды превышали планку в 75%, так что нынешний показатель еще можно улучшить. Далее еще 22 тура чемпионата. Тем временем тотальное преимущество во владении не принесло результата: команда Арды Турана потерпела разгромное поражение 1:4.

По среднему проценту контроля мяча Шахтер также возглавляет таблицу сезона 2025/26 — после восьми туров это 66,5%. Более 50% имеют еще пять клубов: Динамо (58,6%), Полесье (57,4%), Карпаты (53,7%), Заря (52,6%) и Металлист 1925 (50,6%).

В турнирной таблице донецчане остаются лидерами с 17 очками. Динамо и Кривбасс, имея по 16, замыкают тройку.

