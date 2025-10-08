Обидчик Шахтера раскрыл секрет победы ЛНЗ
Главная сенсация УПЛ
9 минут назад
Алексей Паламарчук / Фото - ЛНЗ
Голкипер Ингульца Алексей Паламарчук подвел итоги матча 8 тура УПЛ против Шахтера (4:1). Его слова приводит Football.ua.
Для меня это был сюрприз, но мы хорошо разобрали Шахтёр и не дали им много пространства возле нашей штрафной. Ну и поймали свои моменты, вот и весь рецепт победы. Трёхразовые тренировки Турана? Я думаю, пусть игроки Шахтёра к нам приедут на одну тренировку… Это будет интересно, тут и побегают (смеётся)? - рассказал Паламарчук.