Павел Василенко

Черкасский ЛНЗ официально объявил о подписании украинского полузащитника львовского Руха Евгения Пастуха.

21-летний хавбек находился в структуре Руха с 2021 по 2025 год. Провел 58 матчей во всех турнирах и отметился 5 голами и 4 ассистами.

Пастух на старте сезона сыграл все пять матчей за Рух во всех турнирах, на его счету один ассист.

В настоящее время ЛНЗ идет восьмым в турнирной таблице УПЛ, имея семь баллов.

Этим летом в ЛНЗ из Руха перешли Ледвий, Горин, Дидик, Рябов, а также главный тренер Виталий Пономарев.