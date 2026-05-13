Голы Твердохлеба и Кузика принесли ЛНЗ победу над Полтавой
Команда из Черкасс вернула себе второе место в турнирной таблице
около 1 часа назад
Черкасский ЛНЗ одержал уверенную победу над СК Полтава в рамках 28-го тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Виталия Пономарёва открыли счёт в начале встречи усилиями Твердохлеба, который замкнул передачу Кузика. Во втором тайме черкасчане удвоили преимущество — на этот раз отличился сам Кузик.
УПЛ. 28-й тур
ЛНЗ – СК Полтава – 2:0
Голы: Твердохлеб, 8, Кузик, 73
Благодаря этому успеху ЛНЗ набрал 57 очков и вернул себе вторую строчку в турнирной таблице УПЛ. СК Полтава с 12 очками остаётся на последнем месте в чемпионате и досрочно упускает шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе.
