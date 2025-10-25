ЛНЗ с ассистом вратаря победил Металлист 1925 и вышел на первое место в УПЛ.
Судьбу поединка решил один мяч
около 2 часов назад
Фото - ФК ЛНЗ
В матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги харьковский Металлист 1925 в Житомире принимал черкасский ЛНЗ. Встреча завершилась победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч во втором тайме забил Проспер Обах, воспользовавшись передачей голкипера ЛНЗ Алексея Паламарчука.
Металлист 1925 занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе 16 баллов. ЛНЗ набрал 20 очков и поднялся на первую позицию.
УПЛ, 10-й тур
Металлист 1925 – ЛНЗ – 0:1
Гол: Обах, 62.