Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев после победы над Колосом в матче девятого тура УПЛ (1:0) раскрыл, есть ли у команды еврокубковые амбиции. Слова специалиста передаёт пресс-служба клуба.

Мы боремся. Сейчас боремся за самые высокие места. Насчет того, хотим мы в еврокубки или нет – конечно, наверное, каждая команда хочет занять еврокубковые места, попасть туда. Но надо реально смотреть на вещи и нужно быть готовым к еврокубкам. Как показывают последние годы, украинские команды попадают в еврокубки и в первом раунде вылетают – я не считаю, что это приносит стране какую-то пользу. Нужно иметь два состава на еврокубки. Команда должна быть подготовлена к еврокубкам.

Если мы будем готовы к этому – конечно, мы для этого и работаем, чтобы занимать самые высокие места. Но еще очень много работы, и все-таки идет становление команды. У нас много новых футболистов, еще нужно искать футболистов, чтобы была еще большая конкуренция. Чем будет больше конкуренция, тем быстрее будут расти другие футболисты. Поэтому мы только за то, чтобы попасть, но нужно быть подготовленными.