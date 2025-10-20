Это же было уже! Игрокам ЛНЗ пообещали пять премий за победу над Шахтером
Президент черкасского клуба идет по стопам Геннадия Буткевича
около 1 часа назад
Защитник ЛНЗ Илья Путря рассказал в эфире УПЛ ТВ, что команда без проблем нашла общий язык с легионерами
Ладим очень хорошо. Украинцы – иностранцы. Нашли общий язык. Очень многие из нас знают английский язык. Вы не видели, как Проспер Оба танцевал, когда президент объявил премии после Шахтёра. ТикТок взорвался бы. Это было просто топ.
Путря также добавил, что президент клуба пообещал команде пятикратные премиальные.
Премиальные – х5. Президент делает всё для нас, для клуба, и мы хотим отвечать ему благодарностью на футбольном поле.
Напомним, в начале сезона-2024/2025 Полесье минимально обыграло Шахтер (1:0). После игры в раздевалку зашел президент клуба Геннадий Буткевич и сообщил, что выплатит команде премии в пятикратном размере.