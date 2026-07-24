Полузащитник Динамо Джастин Лонвейк поделился эмоциями после своего гола в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОК (2:3). Слова игрока передает пресс-служба клуба.

Конечно, приятно отметиться голом, к тому же важным для хода игры. Мы хотели отыграться, забить еще один мяч и как минимум сыграть вничью. К сожалению, не удалось. Хочу приносить пользу команде. Я вернулся и готов к тому, чтобы главный тренер использовал меня. Прилагаю все усилия, чтобы достичь цели.

Мы проигрывали со счетом 1:3. Тренерский штаб объяснил, на какой позиции я буду играть. Они знают, на что я способен. Мне нравится обострять игру, поэтому я вышел на поле и показал это.

Мы всей командой старались забить третий мяч. Хорошо, что создали такие моменты, но обидно, что не смогли их реализовать. Это только первый тайм. Нас еще ждет второй в Греции. Сегодня мы показали, что являемся качественной командой. В ответном матче необходимо сыграть еще лучше и бороться за результат.