Денис Седашов

Бывший спортивный директор мадридского Реала Предраг Миятович высказался о сложных переговорах по продлению контракта с вингером клуба Винисиусом Жуниором. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к услугам бразильского форварда со стороны лондонского Арсенала.

По словам Миятовича, решение покинуть мадридский клуб ради финансовой выгоды или статусных амбиций практически всегда оказывается ошибочным. Слова приводит Mundo Deportivo.

Лучше быть вторым номером в Реале, даже если уступаешь Мбаппе, чем первым в любой другой команде мира. Именно это может произойти с Винисиусом или любым другим, кто ушел: ты уходишь разочарованным, злым, потому что тебя не ценят. Все эти истории я слышал 1500 раз. А потом, через 20 дней или месяц, ты встречаешь того же игрока в Лондоне, Париже или где-либо еще, и первое, что он говорит: «Боже мой, как я ошибался». И все это из-за 2–3 миллионов евро. Это огромные деньги, но с 20 миллионами евро ты живешь точно так же. А когда захочется вернуться назад, пути обратно, очевидно, нет. Предраг Миятович

Будущее Винисиуса под вопросом. Два топ-клуба ждут ответа от бразильца.