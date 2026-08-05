Костюк – одна из лучших по «бубликам» в сезоне-2026 на уровне WTA
По этому показателю Марта уступает только нейтральной теннисистке
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк (№11 WTA) победила в матче второго раунда на турнире WTA 1000 в Торонто.
Марта со счетом 7:6 (4), 6:0 обыграла представительницу Канады Кэтрин Себов (№231 WTA).
Костюк стала второй по количеству выигранных сетов со счетом 6:0 на уровне WTA в 2026 году.
24-летняя украинка имеет семь таких партий, больше только у нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой (8).
В 1/16 финала Марта сыграет против американки Мэдисон Киз (№23 WTA).
Костюк одержала 50 побед на турнирах WTA 1000, Марта – вторая в истории Украины