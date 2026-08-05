Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№11 WTA) победила в матче второго раунда на турнире WTA 1000 в Торонто.

Марта со счетом 7:6 (4), 6:0 обыграла представительницу Канады Кэтрин Себов (№231 WTA).

Костюк стала второй по количеству выигранных сетов со счетом 6:0 на уровне WTA в 2026 году.

24-летняя украинка имеет семь таких партий, больше только у нейтральной теннисистки с российским паспортом Мирры Андреевой (8).

7 - Only Mirra Andreeva (eight) has claimed more sets with a 6-0 score line in 2026 at WTA-level than Marta Kostyuk (seven). Form. @WTA @NBOtoronto pic.twitter.com/5kzGKobRXq — OptaAce (@OptaAce) August 4, 2026

В 1/16 финала Марта сыграет против американки Мэдисон Киз (№23 WTA).

Костюк одержала 50 побед на турнирах WTA 1000, Марта – вторая в истории Украины