Полузащитник Динамо Владимир Бражко поделился мыслями после сенсационной ничьей в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги против Карпат (3:3).

Возможно, не хватило концентрации. Там такая цепочка ошибок была. Когда я выбил мяч с линии, думал, что будет свисток или подача, и мы выбьем мяч. И всё – победа. Сами виноваты. Оправданий не может быть.

Сами не реализовали свои моменты и допустили ошибки. Это не впервые. Уже три матча играем вничью. Нужно анализировать, разбирать и больше думать о своей игре. Ошибка вратаря привела к ничьей? Нельзя выделять кого-то одного. Вся команда виновата. Кто-то не забил, кто-то не отбил. Это всё как цепочка.

Было ли тяжело против Карпат? Против любой команды тяжело. Мы уже и с Александрией сыграли, и с Оболонью. Каждая команда будет настраиваться на матч с Динамо, как на последнюю игру. Сегодня вы это видели. На последних минутах мы где-то подсели, может, надо было играть выше, но после драки кулаками не машут.