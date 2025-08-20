Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике рассматривает центрбека Илью Забарного как вариант на позицию правого защитника — чтобы обезопасить команду от перегрузки Ашрафа Хакими, который в этом сезоне будет выступать за свою национальную сборную на Кубке африканских наций, сообщает Foot Mercato со ссылкой на Le Parisien.

Хакими уже отыграл много матчей и может пропустить периоды из-за участия в международных соревнованиях. Кроме Забарного, среди альтернатив на эту позицию остаются Уоррен Заир-Эмери и Жоау Невеш, но Энрике видит в Забарном перспективный третий вариант.

В прошлом сезоне 22-летний украинец сыграл за Борнмут 39 матчей, отдал одну результативную передачу.

В первом туре французской Лиги 1 ПСЖ с Забарным в центре обороны обыграл Нант (1:0).