Защитник ПСЖ и сборной Украины Илья Забарный пока не является игроком стартового состава главного тренера парижан Луиса Энрике. Такое мнение выразил футбольный комментатор и журналист Владимир Зверов.

По матчу с Тоттенхэмом было видно, что физическое состояние футболистов ПСЖ далеко от идеала. И стартовая одиннадцатка, условно, если измерять, что эта стартовая 11-ка была в матче против Тоттенхэма, она бы просто не вывезла этот поединок с Нантом. Поэтому я думаю, это как раз и была причина того, что Забарный появился в этом составе.

Я скажу так, что пока это наводит на мысль, что пока стартовой парой центральных защитников, что прогнозируемо, Луис Энрике видит эту сыгранную пару Маркиньоса, у которого уже под 500 матчей за ПСЖ, он абсолютный рекордсмен клуба. Ну и Пачо. Но сезон длительный, сезон длинный и высоки шансы, что в течение этого сезона Забарный будет иметь большое количество матчей в старте.