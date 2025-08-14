Павел Василенко

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике был рад после того, как его команда победила Тоттенхэм по пенальти в финале Суперкубка Европы. Он признал, что его соперники играли лучше на протяжении большей части матча, и поэтому он не знает, была ли победа заслуженной, но это часть футбола.

«Мне трудно говорить об этом матче... Мы тренировались всего 5-6 дней перед ним. Невероятно, что нам удалось победить. Поздравляю болельщиков, которые были с нами на стадионе. Несмотря на результат, они не переставали поддерживать команду. Я рад, что мы смогли отблагодарить их этим трофеем. Я думаю, что Тоттенхэм сыграл очень хороший матч. Они были сильнее и лучше подготовлены нас, поэтому нам было трудно. Однако мы проявили характер и боролись до последней минуты. Не знаю, была ли наша победа справедливой, но это футбол, и я рад за наших болельщиков. Есть что улучшать. Я всегда хочу большего от своих игроков», – сказал испанец.

Напомним, что несколько дней назад игроком ПСЖ стал украинский защитник Илья Забарный, но он не попал в заявку команды на этот поединок.