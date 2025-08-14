Стало известно, кто стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА
Лидер парижской команды получил индивидуальную награду
Фото - Getty Images
В матче за Суперкубок УЕФА ПСЖ победил Тоттенхэм (2:2, по пенальти – 4:3).
Лучшим игроком поединка УЕФА признал вингера ПСЖ Усмана Дембеле, который отметился результативной передачей, а также уверенно реализовал пенальти в послематчевой серии.
«Он был особенно эффективен, когда парижанам пришлось отыгрываться. Заставил команду отреагировать должным образом и сделал отличную передачу, с которой ПСЖ сравнял счет и перевел игру в серию пенальти», – говорится в сообщении УЕФА.
Напомним, что украинец Илья Забарный стал игроком парижского клуба 12 августа, из-за чего не успел попасть в заявку на эту игру.