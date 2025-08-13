В среду вечером состоялся первый матч за трофей в европейском футболе сезона 2025/2026. В матче за Суперкубок УЕФА встретились ПСЖ и Тоттенхэм. Встреча проходила на стадионе Фриули в итальянском городе Удине.

Украинский защитник Илья Забарный, который накануне подписал контракт с ПСЖ, не принимал участия в игре - он не был включен в заявку главным тренером парижан Луисом Энрике, но находился рядом с командой и праздновал победу.

ПСЖ с первых минут выглядел объективно хуже, чем Тоттенхэм. Парижане фактически только собрались после отпуска, так как команда Энрике добралась до поздней стадии Клубного чемпионата мира в США. В противовес Тоттенхэм выглядел собранным и свежим. Команда нового тренера Томаса Франка старалась постоянно остро атаковать, а также загружать стандарты с любых позиций в штрафную площадку ПСЖ.

Именно стандарты принесли преимущество лондонскому клубу. На 39-й минуте защитник Тоттенхэма Мики ван де Вен подхватил мяч после суеты в штрафной площадке и с легкостью переиграл нового вратаря ПСЖ Люка Шевалье с близкого расстояния - 0:1. На 48-й минуте снова подача со штрафного принесла успех лондонцам. Кристиан Ромеро нашел свободную зону и головой направил мяч под правую стойку - 0:2.

Игра была почти сделана, но ПСЖ думал иначе. Французы организовали финальный штурм и осуществили камбек, отыграв два гола. На 85-й минуте отличился Ли Кан Ин - 1:2, а уже в добавленное арбитром время навес Усмана Дембеле нашел в штрафной площадке голову Гонсалу Рамуша - 2:2, встреча была переведена в серию пенальти.

В серии одиннадцатиметровых ударов парижане были более мастеровиты, чем Тоттенхэм, а решающий удар на счету Нуну Мендеша.

Таким образом, ПСЖ завоевал первый в своей истории Суперкубок УЕФА.

Суперкубок УЕФА. Удине, Италия. 13 августа 2025

ПСЖ (Париж, Франция) - Тоттенхэм (Лондон, Англия) 2:2 (пен 4:3) (Ли Кан Ин 85, Рамуш 90+4 - ван де Вен 39, Ромеро 48)

Серия пенальти:

0:1 Соланке, 0:1 Витинья (мимо ворот), 0:2 Бентанкур, 1:2 Гонсалу Рамуш, 1:2 ван де Вен (вратарь), 2:2 Дембеле, 2:2 Тель (мимо ворот), 3:2 Ли Кан Ин, 3:3 Порро, 4:3 Нуну Мендеш

ПСЖ: Шевалье, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 68), Витинья, Дуэ (Рамуш, 77), Барколя (Мбайе, 67), Дембеле, Кварацхелия (Фабиан, 60)

Тоттенхэм: Викарио, Порро, Данзо, Ромеро, ван де Вен, Спенс, Бентанкур, Палинья (Грей, 72), Сарр, Ришарлисон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79)