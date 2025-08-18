Павел Василенко

ПСЖ, за который выступает украинский защитник Илья Забарный, не намерен почивать на лаврах. Главный тренер парижан Луис Энрике раскрыл главную цель своей команды на этот сезон.

«Мы хотим защитить титул победителей Лиги чемпионов. Это наша главная цель в этом сезоне. Мы знаем, что это будет очень трудно, потому что очень редко случается, чтобы команды выигрывали Лигу чемпионов дважды подряд, но мы постараемся это сделать», – цитирует Энрике издание RMC Sport.

Забарный стал игроком ПСЖ на прошлой неделе, подписав контракт на пять лет. Борнмут получил за украинца 63 миллиона евро + бонусы.

Зарплата защитника в новом клубе составляет 4,5 млн евро в год.

Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 22 августа. В этот день парижане в рамках второго тура чемпионата Франции дома сыграют против Анже.