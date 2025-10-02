Луис Энрике после победы над Барселоной: «Во втором тайме преимущество было на нашей стороне»
ПСЖ одержал победу благодаря голу на последней минуте
около 3 часов назад
Главный тренер Пари Сен-Жермен Луис Энрике прокомментировал победу своей команды в выездном матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов против Барселоны, который завершился со счетом 2:1.
— Хороший матч. Когда смотришь на две команды, которые играют без грубых фолов, стремятся демонстрировать футбол и пытаются «ранить» соперника через передачи и комбинации, поединок получается насыщенным. Барселона выглядела лучше до своего гола, мы же собрались после пропущенного момента, а Нуно Мендеш создал впечатляющий эпизод. Во втором тайме, на мой взгляд, преимущество было на нашей стороне, — приводит слова Энрике Marca.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Барселона – ПСЖ 1:2 (Торрес 19 – Маюлу 38, Рамуш 90)
В следующем туре ПСЖ встретится с немецким Байером, а Барселона сыграет против греческого Олимпиакоса. Обе игры пройдут 21 октября.