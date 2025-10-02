Флик: «Нам нужно научиться выдерживать все 90 минут»
Барселона на последней минуте матча пропустила решающий гол от ПСЖ
28 минут назад
Каталонская Барселона потерпела поражение от французского ПСЖ в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов.
Главный тренер испанской команды Ханс-Дитер Флик после игры оценил причины неудачи, слова коуча приводит Marca:
– После 35-й минуты ПСЖ контролировал игру лучше. Некоторые наши футболисты были очень уставшими — Педри, Френки… Но все отдали максимум. При счете 1:1 нужно было лучше выстраивать оборону. Надо учиться и прибавлять. Во втором тайме у нас не было нужной организации.
Нужно тренироваться, совершенствоваться — такие игры помогают двигаться вперед. Важно выдерживать все 90 минут: вся команда должна и защищаться, и атаковать, быть на высоком уровне с мячом, использовать свободные зоны, участвовать в контроле. У ПСЖ все знают, как правильно использовать пространство, нам есть чему у них поучиться.
Лига чемпионов. Общий этап. 2-й тур
Барселона – ПСЖ 1:2 (Торрес 19 – Майюлу 38, Рамуш 90)
В следующем туре Барселона встретится с греческим Олимпиакосом, а ПСЖ сыграет против немецкого Байера. Обе встречи состоятся 21 октября.
