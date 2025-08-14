Павел Василенко

ПСЖ начал сезон с победы в Суперкубке Европы. Парижане победили Тоттенхэм по пенальти после того, как английская команда вела 2:0 до 80-й минуты. Благодаря этому успеху Луис Энрике пополнил свой актив еще одним трофеем.

Испанский тренер продолжает творить историю с ПСЖ. В 2025 году у него уже есть пять трофеев, выиграв требл во Франции (чемпионат, Кубок и Кубок лиги), а также два европейских трофея (Лига чемпионов и Суперкубок Европы).

Могло быть шесть, если бы ПСЖ выиграл Клубный чемпионат мира, но проиграл финал Челси. Однако французы и Луис Энрике могут достичь этой цифры в декабре, если выиграют Межконтинентальный кубок.

Энрике достиг этого подвига второй раз в своей карьере, 10 лет спустя. В 2015 году, возглавляя Барселону, он выиграл чемпионат Испании, Кубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.