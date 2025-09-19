Главный тренер ПСЖ Луис Энрике оценил шансы защитить титул победителя Лиги чемпионов. Его слова приводит RMC Sport.

Мы надеемся далеко зайти в этом сезоне Лиги чемпионов. Наш календарь похож на полосу препятствий, но если вернуться на год назад и сравнить старт тогда и сейчас... Этот сезон начался для нас намного лучше. Мы все понимали, как важно хорошо сыграть в Лиге чемпионов, это была заслуженная победа.

Мы знаем, как много значат такие матчи в таких турнирах, когда ты встречаешься с сильным соперником, но мы готовы играть в свой лучший футбол и показывать высокие результаты», - сообщил Энрике.