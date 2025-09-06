Павел Василенко

Уругвайский нападающий Луис Суарес получил шесть матчей дисквалификации за свое поведение в финале Кубка лиги. 38-летний форвард Интер Майами плюнул в представителя Сиэтла после матча, в котором его команда проиграла со счетом 0:3.

Инцидент произошел во время массовой драки после финального свистка. Бывший товарищ Суареса по команде Барселоны Серхио Бускетс также получил двухматчевую дисквалификацию, а другой игрок Интера, Томас Авилес, был дисквалифицирован на три матча. Член тренерского штаба Сиэтла Стивен Ленхарт получил пятиматчевую дисквалификацию, сообщает AFP.

Суарес несколько раз сталкивался с дисциплинарными взысканиями на протяжении своей игровой карьеры, ранее его наказали за то, что он показал средний палец и укусил итальянского центрального защитника Джорджо Кьеллини и сербского защитника Бранислава Ивановича.