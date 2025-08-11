Орландо разгромил Интер Майами без Месси в матче МЛС
Звёздный форвард травмирован
41 минуту назад
фото - Getty Images
В матче МЛС Орландо Сити на своем поле разгромил Интер Майами со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе Эксплория в Орландо.
Героем поединка стал Луис Мурьель, оформивший дубль. Еще по голу добавили Мартин Охеда и Марко Пашалич. В составе Интер Майами отметился Янник Брайт.
Лионель Месси не принял участия в матче из-за травмы, а Луис Суарес покинул поле без результативных действий.
Эта победа стала третьей подряд для Орландо в чемпионате. Интер Майами не может выиграть второй матч подряд — перед этим команда сыграла вничью с Цинциннати 0:0.
США. Major League Soccer
Орландо Сити – Интер Майами 4:1 (Мурьель 2', 50', Охеда 58', Пашалич 88' – Брайт 8')
Поделиться