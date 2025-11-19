Испанская Marca посвятила отдельный материал украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину, назвав его забытым героем.

Журналисты напоминают, что в определенные периоды Лунину удалось создать серьезную конкуренцию Тибо Куртуа, а вершиной его выступлений стали дуэли с Манчестер Сити в Лиге чемпионов 2024 года. Тем не менее, после тех ярких матчей Андрею так и не удалось закрепиться в стартовом составе, и он снова уступил место бельгийцу.

Отмечается, что с приходом Хаби Алонсо украинец ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Кроме того, он потерял место в заявке национальной команды Украины.

Соглашение Лунина с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года. В общей сложности в футболке Реала он провел 62 встречи, пропустил 70 голов и 22 раза завершал матчи без пропущенных мячей.

Ранее Лунин сделал жесткое заявление по поводу слухов об отказе играть за сборную Украины.