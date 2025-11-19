В Испании подвели итоги осенней части сезона Лунина в Реале
Украинец еще не сыграл ни одного матча в сезоне
около 1 часа назад
Испанская Marca посвятила отдельный материал украинскому голкиперу Реала Андрею Лунину, назвав его забытым героем.
Журналисты напоминают, что в определенные периоды Лунину удалось создать серьезную конкуренцию Тибо Куртуа, а вершиной его выступлений стали дуэли с Манчестер Сити в Лиге чемпионов 2024 года. Тем не менее, после тех ярких матчей Андрею так и не удалось закрепиться в стартовом составе, и он снова уступил место бельгийцу.
Отмечается, что с приходом Хаби Алонсо украинец ни разу не выходил на поле в этом сезоне. Кроме того, он потерял место в заявке национальной команды Украины.
Соглашение Лунина с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2030 года. В общей сложности в футболке Реала он провел 62 встречи, пропустил 70 голов и 22 раза завершал матчи без пропущенных мячей.
Ранее Лунин сделал жесткое заявление по поводу слухов об отказе играть за сборную Украины.
Поделиться