Павел Василенко

Основной вратарь Реала Тибо Куртуа получил травму в матче девятого тура Ла Лиги против Хетафе (1:0). Бельгийский голкипер повредил ногу и вполне вероятно, что пропустит следующий матч мадридцев в Лиге чемпионов против итальянского Ювентуса (22 октября).

Если травма Куртуа подтвердится, свой первый матч в сезоне получит возможность сыграть украинский голкипер команды Хаби Алонсо – Андрей Лунин. Об этом сообщили журналисты портала Cadena Ser.

В настоящее время Реал имеет в активе 24 зачётных балла и единолично возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Отрыв от Барселоны составляет два очка.

В следующем туре «сливочные» сыграют именно против каталонцев. Первое в текущем сезоне Эль Класико запланировано на 26 октября. Матч в Мадриде начнётся в 17:15.

Лунин в нынешней кампании не провёл за Реал ни одного матча.