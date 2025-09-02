Павел Василенко

Национальная сборная Украины официально начала подготовку к двум стартовым матчам отбора чемпионата мира-2026 против Франции (5 сентября, Вроцлав) и Азербайджана (9 сентября, Баку).

К составу национальной команды в польском городе Опаленице присоединились три игрока, которые принадлежат иностранным клубам: Георгий Судаков (Бенфика), Владислав Ванат и Виктор Цыганков (оба – Жирона), сообщает пресс-служба УАФ.

После встречи с Францией сине-желтые продолжат подготовку в Польше, а уже 7 сентября отправятся в Баку.

Напомним, отборочный турнир ЧМ-2026 в европейской зоне продлится с марта 2025-го до марта 2026 года. По итогам двух раундов команды будут бороться за 16 путевок на мундиаль.